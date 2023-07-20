Esenyurt'ta Trafik Tartışması Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde "Trafik var, neden yol veriyorsun" dediği genci bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Burak İşler isimli bir genç, trafikte ilerlerken bir motosiklet sürücüsüne yol vermişti. İşler'in kullandığı aracın arkasında ilerleyen Kenan K. isimli sürücü ise "Trafik var, neden yol veriyorsun" diyerek duruma tepki göstermişti. İkili arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönerken, Kenan K. isimli şahıs İşler'i bıçaklamıştı. Burak İşler hastanende yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Esenyurt Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Kenan K. Hürriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde yakalandı. Emniyette işlemleri biten Kenan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL