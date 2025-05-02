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Esenyurt'ta Toplu Sünnet Organizasyonu İçin Kayıtlar Sona Eriyor

Esenyurt'ta Toplu Sünnet Organizasyonu İçin Kayıtlar Sona Eriyor
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Esenyurt Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlediği toplu sünnet organizasyonu için kayıt sürecinin 30 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu. Başvuru yapmak isteyen aileler, gerekli belgelerle birlikte belirtilen merkezlerde kayıt yaptırabilecek.

Esenyurt Belediyesince yapılacak toplu sünnet organizasyonu için kayıtlar 30 Mayıs'ta sona erecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlediği toplu sünnet organizasyonuna başvuru süreci devam ediyor.

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, muhtarlıktan aldıkları gelir belgesi, veli ve çocuğun kimlik fotokopisiyle başvuru yapabilecek.

Kayıtlar, 30 Mayıs'a kadar Kıraç Beyaz Masa, Engelliler Koordinasyon Merkezi ile Yunus Emre Kültür Merkezi'nde alınacak.

Vatandaşlar, kayıtla ilgili detaylı bilgiye belediyenin "444 0 411" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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