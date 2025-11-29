Haberler

Esenyurt'ta Tırın Dorsesindeki İş Makinesi Devrildi

Esenyurt'ta bir tırın dorsesindeki iş makinesi devrilerek iki otomobil ve bir motosiklete zarar verdi. Olayda yaralanan olmadı ve ekipler devrilen makinayı kaldırdı.

Esenyurt'ta, tırın dorsesinde taşınan iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 otomobil ve bir motosiklet hasar aldı.

Pınar Mahallesi 1245 Sokak'ta plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki tırın dorsesinde taşıdığı iş makinesi, park halindeki iki otomobil ve bir motosikletin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kimse yaralanmazken ekipler devrilen iş makinesini vinç yardımıyla kaldırdı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tırın taşıdığı iş makinesinin devrildiği ve kepçesinin park halindeki iki otomobil ile motosikletin üzerine düştüğü görülüyor.

