Esenyurt'ta Tırın Dorsesindeki İş Makinesi Devrildi

Esenyurt'ta, tırın dorsesinde taşınan iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 otomobil ve bir motosiklet hasar aldı.

Pınar Mahallesi 1245 Sokak'ta plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki tırın dorsesinde taşıdığı iş makinesi, park halindeki iki otomobil ve bir motosikletin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kimse yaralanmazken ekipler devrilen iş makinesini vinç yardımıyla kaldırdı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tırın taşıdığı iş makinesinin devrildiği ve kepçesinin park halindeki iki otomobil ile motosikletin üzerine düştüğü görülüyor.