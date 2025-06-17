Esenyurt'ta Tırdan Malzeme Çalan Şüpheli Dron ile Yakalandı

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Esenyurt'ta bir tırın dorsesinden malzeme çalan şüpheli, polis ekiplerinin dron destekli operasyonu ile gözaltına alındı. Daha önce birçok suç kaydı bulunan B.Ç, kaçmaya çalışırken yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta tırdan malzeme çalan şüpheli, polis ekiplerinin dron destekli operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 2011. Sokak'ta 25 Mayıs saat 02.00 sıralarında tır şoförü, dorsede bulunan yaklaşık 40 bin lira değerindeki 27 demir çıtanın çalındığını fark etmesi üzerine polise başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin dorsenin arka kapısından girdiği, ardından ön brandayı açarak kaçtığını belirledi.

Kimliği tespit edilen şüpheli B.Ç'nin yakalanması için çalışma yapılırken, şüpheli 15 Haziran'da saat 23.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Dronla havadan takip edilerek yeri belirlenen şüpheli, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti.

Dereye atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada yaralanan şüpheli B.Ç. yakalanırken, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Daha önce 12 suç kaydı olduğu tespit edilen B.Ç'nin emniyetteki ilk ifadesinde, tır dorsesine zaman zaman dinlenmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, hırsızlık anı ile şüphelinin kaçışı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polisin kovalamacası ise dron ile kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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