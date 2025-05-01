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Esenyurt’ta TIR Refüj Direğine Çarptı, Trafik Yoğunluğu Oluştu

Esenyurt’ta TIR Refüj Direğine Çarptı, Trafik Yoğunluğu Oluştu
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Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir TIR, refüj üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı. Kazada yaralanan kimse olmazken, olay sonrası bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, refüj üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi(PTS) direğine çarptı. Kazada yaralanan kimse olmazken, kaza yapan TIR ve yola devrilen direk nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 17.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Mehmet Baydemir idaresindeki 34 AGR 648 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki PTS direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle direk yola devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimse olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan TIR ve yola devrilen direğin vinç ile kaldırılmasının ardından araç geçişleri normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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