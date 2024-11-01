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Esenyurt'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Esenyurt'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Esenyurt'ta manevra yapan tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası itfaiye ekipleri tarafından aracın içinden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde ara yola dönmek için manevra yapan M.K. idaresindeki 41 U 2665 plakalı tıra 34 CFR 896 plakalı otomobil çarptı.

Otomobil sürücüsü, tırın altında kalan araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tır şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazaya karışan araçların çekiciyle götürülmesinin ardından caddede kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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