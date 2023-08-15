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Esenyurt'ta TIR Devrildi, Şoför Yaralandı

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Esenyurt'ta TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen kaza sonucu bir TIR devrildi ve şoför yaralandı. Kazanın ardından trafik durma noktasına geldi.

ESENYURT'ta TEM Otoyolu Edirne istikametinde TIR devrildi. TIR şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, 15.00 sıralarında TEM Otoyolu, Bahçeşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, M.M.A.'nın kullandığı 34 FKC 435 plakalı TIR şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle TIR ve üzerinde bulunan konteynır devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. TIR ve konteynırın vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Bahçeşehir Edirne Güncel Haberler

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