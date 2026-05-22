Esenyurt'ta TIR'dan 139 basınçlı yıkama makinesini çalan şüpheliler kamerada

Güncelleme:
Esenyurt'ta hafif ticari araçla park halindeki TIR'a yaklaşan şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 444 bin lira olan 139 basınçlı yıkama makinesini çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda hafif ticari araçla park halindeki TIR'ın yanına gelen şüpheliler, bir süre sonra araçtan inerek TIR'ın dorsesini açtı. Şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 3 bin 200 lira olduğu öğrenilen 139 basınçlı yıkama makinesini hafif ticari araca yükledi. Kısa sürede ürünleri araca taşıyan şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Bir süre sonra aracının yanına gelen TIR sürücüsü, ürünlerin çalındığını fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
