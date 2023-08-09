Esenyurt'ta TIR'a arkadan çarpan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Esenyurt'ta TEM Bağlantı yolunda arızalanan TIR'a aşırı hızlı olduğu iddia edilen hafifi ticari araç arkadan çarptı. Kazada sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

ESENYURT'ta TEM Bağlantı yolunda arızalanan ve emniyet şeridinde bekleyen TIR'a, aşırı hızlı olduğu iddia edilen hafifi ticari araç arkadan çarptı. Kazanın etkisi ile TIR'ın altında kalan araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, 15.45 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar-Haramidere Bağlantı yolu, Bahçeşehir istikametinde meydana geldi. Rıdvan Çelimli'nin kullandığı 34 EJU 257 plakalı hafifi ticari araç, arıza yapması nedeniyle şoförü tarafından emniyet şeridine park halinde bekleyen TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Çelimli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAFASINDAN DARBE ALMIŞTI

Kazaya karışan TIR'ın sahibi Ali Şahan, Arabam rampayı çıkarken arıza yaptı, dörtlülerimi yaktım, gördüğünüz gibi en sağ şeride yanaştım. Arabanın hortumları patlamış. Daha sonra alttan kalkıp kapıyı açmak için arabaya yöneldiğim esnada, arkadan çok hızlı bir şekilde sağ taraftan makasa girdi. Benim aracıma arkadan vurdu. Sonra arkadaşa baktım kafasından darbe almıştı, ambulansı aradık itfaiye ekiplerini aradık vatandaşlar buradaydı. Olay bu şekilde gerçekleşti diyerek yaşananları anlattı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle, TEM Otoyolu Avcılar-Haramidere Bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, kazada kafasından yaralanan Çelimlinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.