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Esenyurt'ta Tıbbi Cihaz Fabrikasında Yangın

Esenyurt'ta Tıbbi Cihaz Fabrikasında Yangın
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Esenyurt'ta bulunan 10 bin metrekarelik tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Yangın nedeniyle çevredeki işçiler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Esenyurt'ta, tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde 10 bin metrekare üzerine kurulu 3 katlı tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle fabrikada ve çevre fabrikalarda çalışanlar tahliye edildi.

Dumandan etkilen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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