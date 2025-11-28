Esenyurt'ta Temizlik İşçileri Yol Kenarında El Bombası Buldu
Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı'nda sabah saatlerinde temizlik yapan işçiler, kaldırımda patlamamış bir el bombası buldu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve bomba imha uzmanları el bombasını incelenmek üzere emniyete götürdü.
Esenyurt'ta yol kenarında temizlik işçilerinin bulduğu el bombası incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Doğan Araslı Bulvarı'nda sabah saatlerinde temizlik yapan belediye işçisi, kaldırımda patlamamış el bombası buldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları el bombasını alarak incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.
Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel