Esenyurt'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Esenyurt'ta 3 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde 2 bin metrekare alan üzerine kurulu halı ve perde üretimi yapılan 3 katlı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile su tankı sevk edildi.

Yangın nedeniyle binadaki çalışanlar tahliye edilirken, fabrikanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında fabrika binasında ara ara patlamalar yaşandı.

Yangın sırasında oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görüldü.

Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında fabrikada büyük hasar oluştu.

Fabrika çalışanı Sebahattin Güvener, boyahanede bakımcı olarak çalıştığını belirterek, yangının çıktığını görmediklerini, çevredekilerin yangın olduğunu bildirmeleri üzerine fabrikadan dışarı çıktıklarını söyledi.