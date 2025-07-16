Esenyurt'ta Tekstil Fabrikasında Yangın

Esenyurt'ta Tekstil Fabrikasında Yangın
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Esenyurt'taki bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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