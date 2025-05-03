Esenyurt'ta Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı
Esenyurt'ta bir tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Esenyurt'ta 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel