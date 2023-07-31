Esenyurt'ta Tekel Bayisindeki Saldırıya İlişkin Bir Kişi Daha Yakalandı

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şüphelilerden S.Ö.'nün de yakalandığını duyurdu.

ESENYURT'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şüphelilerden S.Ö.'nün de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Polis, A.Ö., T.Ö. ve S.Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kişilerden S.Ö.'nün yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö.'de yakalandı.Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor" dedi.