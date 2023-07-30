Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta bir tekel bayisinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Valilik, saldırıya karışan 1 kişinin gözaltına alındığını ve firari 3 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, olay yerinde yapılan aramada 1 tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 1 kişinin gözaltına alındığı ve 3 kişinin yakalanması için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta 28 Temmuz gecesi bir tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, olaya karıştığı belirlenen kişilerden birinin gözaltına alındığı ve firari üç kişiyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği aktarıldı.

TEKEL BAYİNDE 1 TÜFEK, 1 TABANCA VE ÇOK SAYIDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Valilik, olayın yaşandığı işletmede 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 50 adet de merminin ele geçirildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta 28 Temmuz gecesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayine gelen şüpheliler, yanlarında getirdikleri silahlarla Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen, Yusuf Erzen'e birçok kez ateş edip olay yerinden uzaklaşmıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen'nin hayatını kaybettiği, Yusuf Erzen'nin de yaralandığını belirlenmişti.

Ağır yaralanan Erzen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilmiş ve polis olayla ilgili inceleme başlatmıştı.