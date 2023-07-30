Esenyurt'ta tekel bayisinde silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Esenyurt'ta bulunan bir tekel bayisine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.