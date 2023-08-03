Esenyurt'ta Tekel Bayisinde İki Kişi Öldürüldü, Şüpheliler Yakalandı

ESENYURT'ta tekel bayisinde iki kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in, Büyükçekmece'de kendisine ait villa inşaatında saklanırken, peynir ekmek almak için dışarı çıktıklarında yakalandıkları belirlendi. Poliste ifade veren Tarık Özer'in, "Benden 1 milyon 350 bin liralık demir almışlardı. İki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parça da olsa ödediler. Ancak ikinci senedin parasını alamayınca avukatlarıma gerekli işlemi yapmalarını istedim" dediği öğrenildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE İNŞAATI YARI BİTMİŞ BİR VİLLADA SAKLANMIŞLAR

Esenyurt'taki saldırıdan sonra şüpheliler adliyeye sevk edilirken soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin sıkı takibi altında bulunan Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in olay sonrası kendilerine ait Büyükçekmece'de inşaat halindeki villada saklandıkları belirlendi.

TANINMAK İÇİN SAÇLARINI KESMİŞ

PEYNİR EKMEK ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIĞINDA KENDİSİNİ TELEVİZYONDA GÖRMÜŞ

POLİS OPERASYONDA ŞÜPHELİ BİR TEKNEYİ DURDURDU

"BENDEN 1 MİLYON 350 BİN LİRALIK DEMİR ALDILAR YARI PARASINI ÖDEMEDİLER"

"ÖNCE ÖNEMSEMEDİM. SONRA KONUŞMAYA KARAR VERDİM"

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

SİLAHLAR RUHSATLI VE AYNI KİŞİYE AİT

Öte yandan olayda kullanılan silahların daha önce yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Murat Özer'e ait olduğu tespit edildi. Bu silahlardan bulundurma ruhsatlı olanın olay sırasında Tarık Özer'de taşıma ruhsatlı olanın ise Murat Özer'de olduğu öğrenildi.