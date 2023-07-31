Esenyurt'ta Tekel Bayisi Saldırısı Sonrası Emniyet Denetimleri Devam Ediyor
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Esenyurt'ta meydana gelen tekel bayisi saldırısının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan denetimler bu akşam da devam etti. Araçlar didik didik aranırken, yolcular tek tek arandı ve vatandaşlara GBT yapıldı.
Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilçe genelinde başlattığı asayiş ve huzur denetimleri bu akşamda devam etti. Denetimler sırasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, araçlarda bulunan yolcularda tek tek arandı. Yapılan denetimler sırasında vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel