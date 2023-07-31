Esenyurt'ta Tekel Bayisi Saldırısı Sonrası Emniyet Denetimleri Devam Ediyor

Esenyurt'ta meydana gelen tekel bayisi saldırısının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan denetimler bu akşam da devam etti. Araçlar didik didik aranırken, yolcular tek tek arandı ve vatandaşlara GBT yapıldı.