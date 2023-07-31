Esenyurt'ta tekel bayisi saldırısı sonrası denetimler devam ediyor

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilçe genelinde başlattığı asayiş ve huzur denetimleri bu akşamda devam etti. Denetimler sırasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, araçlarda bulunan yolcularda tek tek arandı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

ESENYURT'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi saldırısının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan denetimler bu akşamda devam etti.

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilçe genelinde başlattığı asayiş ve huzur denetimleri bu akşamda devam etti. Denetimler sırasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, araçlarda bulunan yolcularda tek tek arandı. Yapılan denetimler sırasında vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.