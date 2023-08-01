Esenyurt'ta Tekel Bayisi Baskınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, Şüpheli Tutuklandı

ESENYURT'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan Murat Özer tutuklandı.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralandı. Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alınırken ilk olarak yakalanan Murat Özer adliyeye sevk edildi.Ayağından yaralı olarak gözaltına alınan Murat Özer emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Murat Özer, savcılık ifadesinin ardından 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Özer, hakimlikçe tutuklandı.