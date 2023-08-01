Esenyurt'ta Tekel Bayisi Baskınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ESENYURT'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili olarak gözaltına alınan Tarık Özer'in, "Bizim maddi durumumuz çok iyi. Onlar alacağım vardı ama bu çok önemli bir para değildi. Sosyal medya üzerinden paylaşımları üzerine konuşmak için oraya gittik. İlk silahı onlar çekti. Daha öncede kardeşimi de vurmuşlardı. Bu nedenle biz de silahlarımızı çekince bir anda olanlar oldu" dediği öğrenildi. Şüphelilerden Murat Özer'in ise bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

TEKEL BAYİSİNDE ÇİFTE CİNAYET İŞLENMİŞTİ

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralanmıştı. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda Murat Özer ve Servet Özer kısa sürede yakalandı. Saldırıyla ilgili aranan Tarık Özer ve Azat Özer de dün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler ile birlikte onlara kaçmalarında yardım ettiği öne sürülen 5 kişi de gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

BİR KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

3 KARDEŞİNDE POLİSE GELİŞ KAYITLARI VAR

"ALACAĞIMIZ VARDI AMA BU ÇOK ÖNEMLİ DEĞİLDİ"

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BENİ KÜÇÜMSEYEN PAYLAŞIMLAR YAPTILAR