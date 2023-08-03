Esenyurt'ta Tekel Bayine Silahlı Baskın: 2 Ölü, 1 Yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir tekel bayisine yapılan silahlı baskında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayine silahlı baskına ilişkin 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Büyükçekmece adliyesine sevk edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde 28 Temmuz Cumartesi günü gece yarısında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetle ilgili inceleme başlatan polis, 4 şüpheliyi ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılardan Murat Özer önceki gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Özer, oğlu Azat Özer, yeğeni Samet Özer ve ona yardım eden 5 şüpheli ise Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cinayet Büro Amirliği'nden Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Öte yanan, polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı incelemede dehşetin izleri öldürülenlerin vücutlarında ortaya çıktı. Sandalyede hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in vücudunun çeşitli bölgelerine 9 kurşun, ölen Batuhan Bayındır'ın vücudundan ise 2 kurşun çıktı. Olayda yaralı kurtulan Yusuf Erzen'e ise bir kurşun isabet ettiği anlaşıldı.