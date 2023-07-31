Esenyurt'ta Tekel Bayii Baskınında Aranan 2 Kişi Yakalandı

Esenyurt'ta meydana gelen tekel bayii baskınında 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili aranan 2 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

ESENYURT'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii baskınıyla ilgili aranan 2 kişi daha yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı" dedi. Gözaltına alınan Tarık Özer ve Azad Özer sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda Murat Özer ve Servet Özer kısa sürede yakalanmıştı. Saldırıyla ilgili aranan Tarık Özer ve Azad Özer'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.