Esenyurt'ta Tekel Bayii Baskınında 2 Kişi Daha Yakalandı

Cuma gecesi, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tekel bayiine gelen 4 saldırgan, dükkanda bulunan 3 kişiye kurşun yağdırmış, saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda Murat Özer ve Servet Özer kısa sürede yakalanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayla ilgili aranan Tarık Özer ve Azad Özer'in de yakalandığı duyurdu. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında. Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35 bin 368 hesap arasından 9 bin 220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5 bin 136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2 bin 898'nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik. Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır. Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" dedi.

- İstanbul