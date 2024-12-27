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Esenyurt'ta Teke Böceğiyle Mücadele Başladı

Esenyurt'ta Teke Böceğiyle Mücadele Başladı
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Esenyurt'ta ağaçlara zarar veren Turunçgil uzun antenli teke böceği için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilaçlama çalışmalarına ve hastalıklı ağaçların kesilmesine başladı. Kesilen ağaçların yerlerine konukçu olmayan farklı tür ağaçlar dikiliyor.

Esenyurt'ta ağaçlara tehdit oluşturan teke böceği için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul için ciddi tehdit oluşturan Turunçgil uzun antenli teke böceğiyle mücadele kapsamında ilk olarak, ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, böceğin larvalarını bıraktığı hastalıklı ağaçlar, diğer ağaçlara zarar vermesini önlemek amacıyla kesilerek imha ediliyor.

Ekipler, kesilen akçaağaç, atkestanesi, kavak, söğüt, karaağaç ve çınar gibi türlerin yerine teke böceğinin konukçu olmadığı farklı türden ağaçlar dikiyor ve kesilen ağaçların kökleri de ilaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Suna Kahveci, mücadele edilmediği takdirde bu böceklerin Haziran ayı gibi uçuşa geçeceklerini ve her birinin 60 ağaca hastalık bulaştıracağını kaydetti.

Kahveci, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bulaşık ağaçları tespit edip, işaretlediğini belirterek, "Ekiplerimiz işaretli ağaçların kesimini gerçekleştiriyor. Sökülen ağaçların köklerini de ilaçlıyoruz. İmhasını yapmış olduğumuz ağaçları kompost tesisine gönderiyoruz. Çünkü böceklerin yaşam döngüleri kesilen ağaçta da bir süre devam edebiliyor. Bu tesislerde ağaçlar öğütülerek, talaş haline getiriliyor. Ancak o şekilde yok edilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Yol çalışmaları sürüyor

Öte yandan Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki tahrip olan cadde ve sokakları kısa sürede yenileyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Esenyurtluların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için gece gündüz çalışan ekipler, tahrip olan yolları asfalt ve parkeyle buluşturuyor.

Bu kapsamda Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2276. Sokak ve Piri Reis Mahallesi 2272. Sokak asfaltları yenilenerek, modern bir görünüme kavuşturuldu.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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