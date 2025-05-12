Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Esenyurt'ta Tehlikeli Sürüşe 4 Bin Lira Ceza

Esenyurt'ta Tehlikeli Sürüşe 4 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 4 bin 153 lira para cezası kesildi. Sürücü H.Ö., tehlikeli araç kullanma ve yakın takip gibi maddelerden cezalandırıldı.

Esenyurt'ta, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 4 bin 153 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan'da, Esenyurt D-100 kara yolunda bir otomobil sürücüsünün tehlikeli araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü H.Ö. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli araç kullanmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 4 bin 153 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.