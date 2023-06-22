Esenyurt'ta tartışma: İş yeri sahibi silahla vurularak öldürüldü

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1973. Sokakta meydana geldi. Sevgili olduğu belirtilen ikili arasında sokakta tartışma çıktı. Arda G.'nin şiddet uyguladığını öne süren kadın, tekstil işi yapan Mehmet Ali Tanyıldız'ın iş yerine sığındı. Kadın, peşinden gelen Arda G.'yi tanımadığın belirterek "Taciz ediyor, laf atıyor" dedi. Mehmet Ali Tanyıldız, kadının korumak için Arda G. ile tartıştı. Arda G. Birkaç dakika sonra geleceğini söyleyerek olay yerinden ayrıldı. Olay yerine arkadaşı Sedat B. ve abisi Mete G. ile gelen Arda G. yanında getirdiği silah ile tartıştığı Mehmet Ali Tanyıldız'a ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Mehmet Ali Tanyıldız'ın göğsüne isabet etti. Olaya müdahale etmek isteyen komşu esnaf Mısır uyruklu Zakaria Ali A. bacağına isabet eden mermi iye yaralandı. Saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Tanyıldız yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay sonrası evlerini tespit ettiği şüphelilerden Mete G. ile kardeşi Arda G. yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet silahı ise ekiplerin araması sonucu Turgut Özal Stadı yanında bulundu. Polis ekiplerinin diğer şüpheli Sedat B. için yakalama çalışması devam ediyor. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel