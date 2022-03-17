ESENYURT'TA TAPU ALAMADIĞI MÜTEAHHİDİN ADAMLARI TARAFINDAN SİLAHLA VURULDU İDDİASI

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Cahit S., daire satın aldığı müteahhit Mehmet Ö.'den tapusunu istedi. Tapuyu bir türlü alamayan Cahit S., müteahhitle tekrar görüşmek istedi. Site önüne geldiğinde 15 kişilik bir grup Cahit S.'yi dövdükten sonra silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Cahit S.'nin bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Mahalle sakini Murat Mert Atmaca, "Buradaki güvenliğe doğru ateş ediyorlar. Güvenlikte bulunanlardan da karşılık geliyor. 3 kişi yukarı doğru koştu. Birisi bacağından yaralanmıştı. 2 kişi de aşağı doğru koşuyordu. Hemen polis ekipleri geldi. Yaralı olanı aldılar ambulansla hastaneye sevk ettiler. Büyük ihtimal alacak verecek meselesi" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel