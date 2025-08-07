Esenyurt'ta Taksici Kadın Yaya'yı Yumruklayarak Bayılttı
Esenyurt'ta bir taksi sürücüsü, tartıştığı kadın yayaya yumruk atarak bayılmasına neden oldu. Olay sonrası taksici gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam, yolun karşısına geçmek isteyen M.P. ile kendisine yol vermeyen taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Taksicinin tartışma sırasında yüzüne yumruk attığı M.P, baygınlık geçirdi. Taksi sürücüsü, olayın ardından aracıyla uzaklaştı.
M.P, bölgeye gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimliğini belirledikleri taksici M.R'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel