ESENYURT'TA TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ SOYAN HIRSIZ YAKALANDI - Haberler

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ESENYURT'TA TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ SOYAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'ta taksi şoförlerini soyan hırsızlık şüphelisi R.H, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

ESENYURT'ta taksi şoförlerini soyan hırsızlık şüphelisi R.H, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin çok sayıda taksi şoförünü aynı yöntemle soyduğu, bir bahaneyle araçtan kısa süreli inmelerini sağlayıp, cüzdan ve cep telefonlarını alarak kaçtığı belirlendi.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında taksiye binen hırsızlık şüphelisi, dişinin ağrıdığını söyleyerek taksi şoförünü kendisi için ilaç almaya ikna etti. Şoför araçtan inince taksideki cep telefonu ve cüzdanı alıp kaçan hırsızlık şüphelisi, aynı yöntemle birçok taksi şoförünü de soydu.

Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan Esenyurt Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, taksi içindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis incelemeler sırasında şüphelinin, hırsızlık kaydı olan R.H. olduğunu tespit etti. Şüphelinin benzer yöntemle çok sayıda taksi şoförünü soyduğu aynı zamanda bir işyerinden de hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüphelinin yerini belirleyen polis ekipleri, Yenikent Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerindeki adreste operasyon düzenledi. Polisi fark eden şüpheli R.H., kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alınan R.H., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüpheli R.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin polisten kaçtığı görüntüler ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

ESENYURT'TA TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ SOYAN HIRSIZ YAKALANDI

ESENYURT'TA TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ SOYAN HIRSIZ YAKALANDI

ESENYURT'TA TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ SOYAN HIRSIZ YAKALANDI

ESENYURT'TA TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ SOYAN HIRSIZ YAKALANDI

ESENYURT'TA TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ SOYAN HIRSIZ YAKALANDI

ESENYURT'TA TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ SOYAN HIRSIZ YAKALANDI

ESENYURT'TA TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ SOYAN HIRSIZ YAKALANDI

ESENYURT'TA TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ SOYAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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