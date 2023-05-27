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Esenyurt'ta Takip Sonrası Cinayet

Esenyurt'ta Takip Sonrası Cinayet

Güncel Haberler

ESENYURT'ta takip edildiğini anlayan C.K saklandığı apartman girişinde peşindeki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ESENYURT'ta takip edildiğini anlayan C.K saklandığı apartman girişinde peşindeki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Esenyurt Merkez Mahallesi 1104. Sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Takip edildiğini anlayan 28 yaşındaki Suriyeli C.K apartman girişine saklandı. Peşindeki kişi apartmanın zillerine rast gele bastı. Kapının açılması üzerine içeriye giren saldırgan C.K.'yı doefalarca bıçakladı. Yaralı şekilde apartmandan çıkan C.K'yı görenleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi ardından yaralı C.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli elindeki bıçağı yere attı Polis saldırganı arıyor


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Güncel Haberler

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