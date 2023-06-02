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Esenyurt'ta Sürücü Yayanın Üzerine Sürdü: İki Kişi Yaralandı

Esenyurt'ta Sürücü Yayanın Üzerine Sürdü: İki Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Esenyurt'ta otomobilini tartıştığı yayanın üzerine sürerek iki kişinin yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı. Kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydedenlerin bulunduğu gruptan iki kişi hafif yaralandı.

Esenyurt'ta otomobilini tartıştığı yayanın üzerine sürerek iki kişinin yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.

Saadetdere Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü ile yaya arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda tekrar otomobile binen sürücü, aracı tartıştığı kişinin üzerine sürdü. Kavgayı ayırmaya gelen çevredeki vatandaşların da bulunduğu gruptan iki kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, elinde sopa olan sürücünün bindiği otomobili tartıştığı kişi ve kavgayı ayırmaya gelenlerin bulunduğu grubun üzerine sürdüğü anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Esenyurt Güncel Haberler

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