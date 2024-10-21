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Esenyurt'ta Suç Çetesi Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Esenyurt'ta Suç Çetesi Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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Esenyurt'ta yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız silahlar, uyuşturucular ve diğer yasa dışı malzemeler ele geçirildi.

ESENYURT'ta çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden R.K.'nın 17 yıl 46 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilirken gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir adreste çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin olduğunu belirledi. Adrese yapılan operasyonda ekiplere mukavemet gösteren İ.T. (21) ve R.K. (19) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet balistik yelek, 55 adet mermi, 589 gram metamfetamin, 29,26 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli kişilere yönelik yapılan sorgulamada 'Hırsızlık', 'Yağma' ve 'Gasp' gibi suçlardan geçmiş döneme ait çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan R.K. isimli şahsın 'Silahla Yağma' suçundan 17 yıl 46 ay 57 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Yakalanan kişiler, 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Görevli Memura Mukavemet' ve '6136 silah kanununa muhalefet' suçlarından 20 Ekim Pazar günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Güvenlik Esenyurt 3-sayfa Güncel Polis Suç

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