Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor Güncel Haberler İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt'ta yaşanan su baskınından zarar gören ev ile iş yerlerinde eşyaların tahliyesi ve temizlik çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Esenyurt'ta yaşanan su baskınından zarar gören ev ile iş yerlerinde eşyaların tahliyesi ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Haramidere'nin taşması sonucu Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ ve zabıta ekipleri de sokaklarda temizlik çalışmaları yürütüyor. Su baskını nedeniyle sokaklarda kötü koku oluşurken, taşan deredeki su seviyesinin düştüğü ve renginin siyaha döndüğü görüldü. Güncel Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel İstanbul Esenyurt Pınar su Güncel Haberler

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