Esenyurt'ta sözlü taciz tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt'ta bir kadına laf attığı iddia edilen kardeşini darbeden kişiyi öldüren zanlı, olayla ilgisi olmayan bir kişiyi de yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir zanlı, kadına laf attığı iddia edilen kardeşini darbeden kişiyi öldürdü, olayla ilgisi olmayan 1 kişiyi de yaraladı.

Mehterçeşme Mahallesi 1973 Sokak'ta yolda yürüyen bir kadın, kendisine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği Arda G. ile tartıştı.

İkili arasındaki tartışmayı gören Mehmet Ali T'nin darbettiği Arda G, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra yanına kardeşi Mete G. ve Sedat B'yi alarak geri döndü.

Yaşanan tartışmada kendisini darbeden Mehmet Ali T. ve bağrışmalar üzerine iş yerinden çıkan Mısır uyruklu esnaf Z.A.A'yı ateş edip yaralayan Mete G. ile yanındaki 2 şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Mehmet Ali T, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Z.A.A. ise hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelilerden Mete G. ve Arda G. kardeşleri gözaltına aldı.

Şüpheli Sedat B'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.