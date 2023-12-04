Esenyurt'ta Sosyal Medya Fenomenleriyle Fotoğraf Çektirmek İsteyenler Arasında Kavga: 1 Yaralı

Esenyurt'ta bir etkinlikte, sosyal medya fenomenleriyle fotoğraf çektirmek isteyenler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir etkinlikte, sosyal medya fenomenleriyle fotoğraf çektirmek isteyenler arasında çıkan, 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde ilçe meydanında yapılan etkinlikte, sosyal medya fenomenleriyle fotoğraf çektirmek isteyen gruptaki bazı kişiler arasında sıra kavgası yaşandı.

Bu sırada bacağından bıçakla yaralanan Y.B ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya karıştığı belirlenen yaşı küçük D.G, D.Ç ile Y.K'yi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.