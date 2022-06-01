İSTANBUL ? ESENYURT'TA SON 24 SAATTE 285 GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler

İSTANBUL'da son 24 saatte 285 kaçak göçmen yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ekipleri, Esenyurt'ta yaptıkları denetimlerde 80'i Suriye, 54'ü Afganistan, 38'i Fas ve 113'ü diğer ülkelerden olmak üzere toplam 285 kaçak göçmen yakaladı. Ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine teslim edilen göçmenlerin, sınır dışı işlemlerine başlandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel