ESENYURT'TA SOKAK ORTASINDA KADINI DÖVEREK BAYILTAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ESENYURT'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Ş.D. polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı.