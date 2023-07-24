ESENYURT'TA SOKAK ORTASINDA KADINI DÖVEREK BAYILTAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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ESENYURT'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Ş.D. polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı.
ESENYURT'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Ş.D. polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel