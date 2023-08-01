Esenyurt'ta Site İçinde Kavga Çıktı

Esenyurt'ta bir sitede iki grup arasında çıkan kavga dakikalarca sürdü. Olayla ilgili Esenyurt Kaymakamlığı açıklama yaparak, tarafların şikayetçi olduğunu ve yasal sürecin devam ettiğini belirtti.

ESENYURT'ta bir sitede iki grup arasında kavga çıktı. Dakikalarca süren kavgada site savaş alanına döndü. Olayla ilgili açıklama yapan Esenyurt Kaymakamlığı, "Tarafların olayı emniyete intikal ettirip birbirlerinden şikayetçi olduğu ve yasal sürecin devam ettiği tespit edilmiştir" dedi.

Esenyurt'ta dün akşam iddiaya göre bir çocuğun dövülmesi üzerine iki grup birbirine girdi. Kavga dakikalarca sürdü. Çocuğu dövüldüğü belirtilen babanın içinde yer aldığı grup, karşı taraftaki bir kişiyi sopa ve tekmelerle darbetti. O anlar, site sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Dakikalarca süren kavga polisin gelmesiyle sona erdi.

Olayla ilgili Esenyurt Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "15 yaşındaki iki çocuğun kendi aralarındaki tartışmasının aile kavgasına dönüşmesi ile ilgili olarak ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerimiz olay yerine intikal ederek kavgaya müdahale edilmiş, kavgada herhangi kesici ya da yaralayıcı alet kullanılmadığı, ufak çizik ve sıyrıklarla kavganın sona erdirildiği, tarafların olayı emniyete intikal ettirip birbirlerinden şikayetçi olduğu ve yasal sürecin devam ettiği tespit edilmiştir. Kavga sonrası saldırıya uğrayan çocuğun ailesi, kaymakamlığımızda kabul edilmiş olup sürecin takibi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir" denildi.