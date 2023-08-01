Esenyurt'ta Site İçinde Kavga Çıktı

ESENYURT'ta bir sitede iki grup arasında kavga çıktı. Dakikalarca süren kavgada site savaş alanına döndü.

Esenyurt'ta dün akşam iddiaya göre bir çocuğun dövülmesi üzerine iki grup birbirine girdi. Kavga dakikalarca sürdü. Çocuğu dövüldüğü belirtilen babanın içinde yer aldığı grup, karşı taraftaki bir kişiyi sopa ve tekmelerle darbetti. O anlar, site sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Dakilarca süren kavga polisin gelmesiyle sona erdi.