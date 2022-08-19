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ESENYURT'TA SİTE GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SİLAHLA YARALADI

ESENYURT'ta, site güvenlik görevlisi bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Mehmet A.'yı tabancayla ateş ederek yaraladı.

ESENYURT'ta, site güvenlik görevlisi bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Mehmet A.'yı tabancayla ateş ederek yaraladı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece saatlerinde, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, Mehmet A. ve site güvenlik görevlisi arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucu sitenin güvenlik görevlisi, Mehmet A.'yı tabanca ile yaraladı. Yaralanıp, düşen kişi ile güvenlik görevlileri arasında sözlü tartışma devam etti. Otomobiline binen Mehmet A., kendi imkanları ile Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bir hastaneye gitti. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Mehmet A. ile site güvenliği arasında yaşanan tartışma anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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