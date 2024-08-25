Esenyurt'ta site denetiminde 4 araç trafikten men edildi

Esenyurt İlçe Emniyet müdürlüğü ekiplerince bugün akşam saatlerinde Talatpaşa Mahallesi ile Pınar Mahallesi'nde site çevrelerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde bir sitenin yönetimi tarafından özel güvenlik izin belgesi bulunmayan kişilerin güvenlik olarak faaliyet göstermesi nedeni ile ekiplerce site yönetimi hakkında 5188 sayılı kanun kapsamında site güvenliği belgesi olmadan özel güvenlik istihdam eden suçundan işlem başlatıldı. Denetimlerde ayrıca 4 araç trafikten men edilirken 10 araca toplamda 37 bin 160 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel