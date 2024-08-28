Esenyurt'ta Site Çevrelerinde Polis Denetimi

Esenyurt'ta site çevrelerinde polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, akşam Sultaniye ve Yunus Emre mahallelerindeki site çevrelerinde huzur ve güvenin sağlanması için denetim yaptı.

Uygulamada 55 araç ile 23 motosiklet sürücüsü denetlendi, 13 araca toplamda 65 bin 295 lira ceza kesildi.

Ekipler, 567 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü sağladı, 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sitelerde yapılan denetimlerde özel güvenlik personeli çalıştırma izin belgesi bulunmadığı tespit edilen bir site yönetimi hakkında işlem başlatıldı.

Öte yandan üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi de gözaltına alındı.