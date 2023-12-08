Esenyurt'ta Sinek İlacı Taşıyan TIR'da Yangın Çıktı

Yangın, 21.40 sıralarında TEM Otoyolu Koza Mahallesi mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Mustafa Altun'un kullandığı 34 GYS 384 plakalı sinek ilacı taşıyan TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Altun, aracından inerek 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel