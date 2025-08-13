Esenyurt'ta Silahlı Sopalı Kavga: 2 Gözaltı

Esenyurt'un İncirtepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı sopalı kavgada A.A. ve H.E. gözaltına alındı. Olayın ardından polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

Esenyurt'ta çıkan silahlı sopalı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İncirtepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı sopalı kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen A.A'yı kurusıkı tabanca ve kemer görünümlü kılıçla, H.E'yi de ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
