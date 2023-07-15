Esenyurt'ta Silahlı Saldırıya Karışan Şüpheliler Yakalandı
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Esenyurt'ta çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartıştıkları iki kişiye silahla ateş açan şüpheliler yakalandı. Olayda yaralanan olmazken, gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edilecek.
Esenyurt'ta çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartıştıkları iki kişiye silahla ateş açan şüpheliler yakalandı.
Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araçtaki alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi ile mahalleli arasında, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi kurusıkı tabanca ve yarı otomatik av tüfeği ile şahıslara ateş açtı.
Olayda yaralanan olmazken polis ekiplerince yapılan çalışmada, ateş açtıkları belirlenen şüpheliler H.C. ile C.B. kullandıkları silahlarla gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.