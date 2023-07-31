Esenyurt'ta silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlılar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Esenyurt'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 2 saldırgan daha yakalandı ve Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.