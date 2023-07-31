Esenyurt'ta silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlılar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Esenyurt'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 2 saldırgan daha yakalandı ve Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlılar, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'taki tekel bayisine saldırıyı gerçekleştiren saldırganlarından 2'sinin daha yakalandığını duyurmuştu. Yakalanan şüpheliler farklı araçlarla Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel