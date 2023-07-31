Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlılar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Esenyurt'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 2 saldırgan daha yakalandı ve Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlılar, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'taki tekel bayisine saldırıyı gerçekleştiren saldırganlarından 2'sinin daha yakalandığını duyurmuştu. Yakalanan şüpheliler farklı araçlarla Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gayrettepe Esenyurt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title