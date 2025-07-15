Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Şüphelileri Tutuklandı

Esenyurt'ta, iki ayrı mahallede 1 kişiye silahla ateş açılması ile iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Haziran'da Mevlana Mahallesi'nde bir kişiye silahla ateş açılması ve 19 Haziran'da Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bir iş yerine ateş edilmesine ilişkin çalışma yaptı.

Polis ekipleri, olay yerlerine gelen şüphelilerin araç içinden silahla ateş açtıklarını belirledi.

Araştırma kapsamında kimlik bilgileri tespit edilen İ.C. gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramalarda ikişer uzun namlulu tüfek ile ruhsatsız tabancanın yanı sıra çok sayıda fişek bulunan İ.C, emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Haziran'da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, İstanbul'un yanı sıra 2 şehirde operasyon düzenledi. Bu kapsamda, 1 Temmuz'da Başakşehir'de T.K., M.C.E. ve L.Y, Diyarbakır ve Tekirdağ'da C.A. ile A.B.R. gözaltına alındı.

5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.