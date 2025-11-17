Esenyurt'ta Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

ESENYURT'ta iş yerine ateş açan 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. Silahlı saldırı anları güvenlik kameralarına yansırken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 15 Kasım'da Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek iş yerinin önüne gelen 2 kişi, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, iş yerinin çok sayıda isabet aldığını belirlerken bölgede 3 boş kovan bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafede şüpheli Y.O. ve A.O.'yu yakaladı. Yapılan araştırmalarda, iş yeri sahibinin zaman zaman tehdit aldığı ve saldırının bu nedenle gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki kişi, 'mala zarar verme' ve 'Rusatsız silah bulundurma veya taşıma' suçlarından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.